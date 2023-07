Mart Lätte: Kas Putinist on saanud omegaisane?

MUUDATUSED: Nii mõnigi analüütik on arvanud, et mäss on Putinile hea ettekääne alustamaks suure puhastusega võimuaparaadis ja näidata, et tema on endiselt kõige kõvem kärbes, kirjutab Mart Lätte.

FOTO: SPUTNIK | via REUTERS