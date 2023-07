Eesti disainer Marit Ilison tegi Prantsusmaal moeajalugu

Eilesest on Prantsumaal Marseille’s MUCEM muuseumis avatud ainulaadne kõrgmoenäitus „Fashion Folklore“, kuhu on moemaailma tippude nagu Chanel, Dior, Hermès ja Balenciaga kõrval kutsutud osalema ka Eesti disainer Marit Ilison (38) ja tema vintage tekkidest valmistatud kollektsioon „Longing For Sleep“, mis tõi Ilisonile edu suures maailmas ja oli müügil tunnustatud butiikides.