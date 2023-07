Kas prügist arhitektuur tuleb aegade hämarusest tagasi?

Rotermanni soolalao peasaalis paikneva näituse süžee on taaskasutuse ja linnaruumist kaevandamise (ingl urban mining) praktika. „Ehitusprahist arhitektuur“ kõlab väljakutsuvalt ja mitte eriti optimistlikult. Kuid tuleb arvestada sellega, et ühiskonna silmis tänapäeval prügi aktsiad tõusevad. Prügi on tubli!