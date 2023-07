Hinnatud romaani autor: „Kuni sa pole ema, oled vaba indiviid. Emaks saades oled koht, kus sulavad kokku tulevik ja ajalugu“

Cullhedi mõjusa fiktsiooni minajutustaja on Ameerika kirjanik Sylvia Plath (1932–1963), kes avab „Eufoorias“ lugejale oma viimase eluaasta mõtted, tunded, igapäevaelu mured ja rõõmud, suhted oma laste, ümbritseva ja oma abikaasa, inglise luuletaja Ted Hughesiga. Cullhed räägib Plathi suu läbi ka sellest, kui keeruline on leida väikeste laste kõrvalt aega ja ruumi loominguks – kolme lapse emana teab Rootsi kirjanik hästi, millest räägib. Kõik, kes on Plathi ja Hughesi looga kursis, teavad, et kahe andeka kirjaniku abielu lõppes väga traagiliselt – Hughes leidis uue armastuse ja jättis oma abikaasa kahe väikese lapsega maha. Sylvia Plath tegi vaid 30aastaselt enesetapu.