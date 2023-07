Euroopa Liit võitleb sellele vastu. Valmimas on direktiiv, mille järgi peaks ELis tarbekaubad olema vastupidavamad ja hõlpsasti parandatavad. Probleem on suur, sest üldiselt on toodete kvaliteet ajas halvenenud, eriti viimase kümne aasta jooksul. Tootmise kulu – materjalid, tööjõud – on suurenenud, aga näiteks rõivaste hinnad pole tõusnud, sest inimesed ei ole valmis nii palju maksma. Seega tehakse järeleandmisi kvaliteedis. Rohepöördega aga see teguviis kokku ei käi.