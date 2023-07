Teadlased: Florida rannikuvetes ujuvad haid võivad tarbida vette kukkunud kokaiinisaadetisi

USA-s jõuab juuli lõpus eetrisse kokaiinihaidest rääkiv dokumentaalfilm, mis uurib, kuivõrd palju on mereloomad mõjutatud smugeldajate paatidest merre sattunud narkootikumidest. Teadlased, kes telesaate tegemises kaasa lõid, selgitavad, et saatel on oluliselt laiem eesmärk, kui meelt lahutada.