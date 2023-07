Mobiiliparandusse tullakse kõige sagedamini põhjusel, et ekraan on katki. Mati mobiiliäri tegeleb parandusega, mis jääb garantiist välja. „Pärast noorte laulu- ja tantsupidu toodi meile hulga veekahjustusega telefone. Kolm päeva olid meil rohkem kui pooled kliendid sellised.“ Vesi kahjustab ka ekraani ning kui tegu on kasutatud telefoniga, võib parandus tulla telefoni hinnast kõrgemgi. Uue telefoni puhul on aga targem lasta pigem ekraan korda teha kui uus telefon osta.