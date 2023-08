Sandra ja Jalmar Vabarna teatasid juuli alguses, et lahutavad oma abielu, aga jätkavad muusikutena koostööd ansamblis Trad.Attack!. Nende Viljandi folgil toimunud kontserdi publiku seas oli tunda pinget, rahvas ei olnud nii vaba ja kaasaelav nagu tavaliselt. Paljud arutasid valju häälega Vabarnate suhet (kuskilt kostis, et Jalmar on nii edev mees, et ei sobigi Sandrale). Ka Vabarnatel endil jätkus esinedes teineteisele nöökeid: ühe Jalmari jutu peale ütles Sandra „sa oledki ideaalne“, millele Jalmar vastas „kelle jaoks?“. Mõni tähelepanelikum märkas, et Jalmaril oli veel abielusõrmus sõrmes.