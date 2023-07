SÕJAPÄEVIK (523. päev) | Ukrainas ja Läänes on puhkenud droonientusiasm. Venelased kasutavad Põhja-Korea päritolu moona

Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul on käimasolev sõda peamiselt droonide ja suurtükiväe sõda. Üle 90 protsendi haavatutest ja langenutest on saanud pihta kaudtulega. Droone kulub sõjapäevas kümnetes kui mitte sadades. Droonidega luuratakse, juhtakse tuld, hävitatakse sihtmärke, veetakse varustust, peetakse sidet. Droonide laialdane kasutamine on muutunud täiemahulise sõja olemust kardinaalselt ja see on alles algus.