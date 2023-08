SÕJAPÄEVIK (526. päev) | Geograafia soosib Ukrainat: Vene maismaa varustustee tuleb lõigata ühes kohas

Ajakirjas Time ilmus põhjalik analüüs Vene-Ukraina sõja rinnete olukorrast, kus nenditakse, et Ukrainal on hoolimata juunis alanud rünnakute tõrkumisest jätkuvalt võimalusi eduks. Tõenäolisim stsenaarium on aeganõudev surve jätkamine rindel, mida toetavad kohatised suuremad pingutused. See lubab tekitada Vene kaitseliinides auke, mida Ukraina väed saavad algul arendada lokaalselt, seejärel aga leida võimaluse sügavamale tungida. Aeglane venelaste väljasurumine ettevalmistatud positsioonidelt.