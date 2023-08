POLIITIKARADAR | Poliitringkonnas on vaibunud kinnismõte, et ühel endast lugupidaval riigil peab olema oma lennufirma

Suvised ettevalmistused poliitikasügiseks käivad. Erakonnad otsivad lahendust riigikogu punnseisule, seni mingit kompromissi ei ole. Iseasi on muidugi, kui tõsiselt seda lahendust otsitakse. Ehk on olulisem näidata, et vaadake, nii koalitsioon kui opositsioon püüdsid, aga ei tulnud välja. Lahendus opositsiooni (eelkõige EKRE) takistamismeetodite vastu on koalitsioonil ju olemas. Nüüd ähvardab EKRE muidugi, et neil on sügiseks uus plaan ja uued nipid. Aga adra sättimist sügiseks toimub mujalgi.