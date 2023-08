Podoljak järjepanu Venemaad ründavatest droonidest: „Järgmine etapp on rünnaku laiendamine“

Meduza vestles sellest Ukraina presidendi kantselei ülema nõuniku Mõhhailo Podoljakiga. Ekspress avaldab usutluse Meduza loal.

Kommenteerides 1. augusti droonirünnakut Moskvale, kirjutasite, et „täiemahuline sõda läheb varsti lõplikult üle „sõja autorite“ territooriumile ja kõik, mis edaspidi Venemaal juhtub, on objektiivne ajalooline protsess“. Kas sellel protsessil on mingisugune järgmine faas?

Laiendamine. Vene õhutõrjesüsteemide testimise faas on lõppenud. Ukraina käsutuses kahjuks pole võimalust kaitsta end rakettide eest, millega Venemaa meid ründab – ja me lahendame seda probleemi. Ka Venemaal silmanähtavalt pole õhutõrjesüsteeme, mis oleks piisavalt mobiilsed ja kaitseksid efektiivselt selliste rünnakute eest. Seetõttu on järgmine etapp nende rünnakute laiendamine.

Droonide seas [mis ründavad Venemaa objekte] on palju käsitööna tehtud tooteid, inimesed ise valmistavad neid, ja paljud neist on väikese lennuraadiuse ja -ajaga. Neid võidakse lasta välja kas Moskva oblastist või lähioblastitest.