Lobi käib, aga tippe ei paista: miks eestlased maailmas kõrgetele kohtadele ei jõua?

MUST HOBUNE: Kaja Kallas on staar ja käib läbi kõikidest nimekirjadest, temast räägitakse ka kui võimalikust NATO peasekretärist. Aga tema teravus ei tule kasuks.

Euroopa ametikohtadele kandideerimine on pikk ja kurnav protsess. Otsitakse parimat kandidaati – oskused ja kompetents peavad kõvad olema. Voore on hulganisti, kandidaate uuritakse-puuritakse igapidi. See nõuab aega ja energiat, ka madalamatel ametikohtadel. Paljudele ei tundu see atraktiivne. Ning euroametniku karjäär kulgeb mööda redelit – kõrgele positsioonile tuleb end üles töötada, paari aastaga ei juhtu midagi.