ISE PEAD TAHTMA TERVENEDA: „Tegelikult? Nagu ma ootaks kodus, et keegi lihtsalt oma võlukepikesega minu peale virutaks ja kõik korras oleks,“ kommenteerib Brit Mesipuu ravitsejate põhjendust, miks meetod ei toiminud.

4. jaanuar 2022. Ülenurme. Hommik. Tunnen, et mõlemad randmed on üheskoos otsustanud mu päeva rikkuda ja valutama hakata. Eilsest midagi erilist ei meenu. Ajan süü käed padja all magamise kaela.