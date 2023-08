Berliini ühe vanima teknoklubi asutaja: „Ööklubi on ideaalne paik neile, kel kreatiivsed mõtted magada ei lase“

Juba sel reedel, 11. augustil esineb Dimitri Hegemann (67) ööklubis HALL vestlusringis „HALL x Tartu 2024 presents: The Club as an Ecosystem“, mille raames arutletakse klubikultuuri potentsiaali ehk sellega seotud loomingulisuse, jätkusuutlikkuse ning aktivismi üle laiemas ühiskondlikus mõttes. Teema juhatab aegamisi sisse nii elektroonilise ja eksperimentaalse muusika festivali „Dark Side of The Moon“ kui ka 2024. aastal Tartus kultuuriaasta raames korraldatava foorumi „UNDA“.