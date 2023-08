Arstil juba käisin. Kas saaks terasoovitusi teadlikumatelt?

Homöopaatiat on kõvasti uuritud ja leitud, et sel ei ole ravivat mõju. Kui keegi nii arvab, siis ilmselt seetõttu, et tema keha hakkas juba ise paranema, mis võib kergemate tervisemurede korral tõesti nii olla. Aga raskemate murede korral võib usk homöopaatiasse saada hukatuslikuks, kui jäetakse kõrvale päris ravi.