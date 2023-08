Märten Rattasepp – võib-olla Eesti loetuim kirjanik, kes pole avaldanud ühtegi raamatut

Rattasepp ütleb, et tehisintellekt on osa tehnoloogilise haibi tsüklist. („Ükski neist lärmavatest IT-ettevõtetest pole kordagi oma eluea jooksul kasumlik olnud!“) Samuti on Chat GPT ja teiste uhkete mudelite taga nagu ikka tuhanded Aafrikas elavad inimesed. Neist ja teistest asjadest rääkisime, jalutades läbi Rally Estoniast haaratud Tartu.