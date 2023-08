Saturday Night Live'i koomiku Pete Davidsoni sari on korralik pisarakiskuja ja naerutaja

Pete Davidson on kogunud kuulsust peamiselt kahe saavutusega: ta on legendaarse Saturday Night Live (SNL) sketšisaate komödiant ja tema tüdruksõprade nimistus on lisaks igasugustele supermodellidele Ariana Grande ja Kim Kardashian. Kes näinud Pete’i koomikutööd, on juba tuttav sellega, et tema karakterid on alati tiba pilves, veidi ohmud, eneseiroonilised tüübid. Nii ka „Bupkises“ mängib Pete iseennast ja kuigi iga osa algul tervitab meid hoiatus, et sarjas on kasutatud kõvasti fantaasiat, on seal ka kohutavalt palju tõde ning kohati on see tõde samuti kohutav. Nagu näiteks ei pea üle guugeldama fakti, et Pete’i isa hukkus 9.11 pommitamises, olles päästemeeskonna tuletõrjuja, ning jättis endast maha väikese poja ja tütre. Sellest punktist algabki nii „Bupkise“ sari kui ka peaosatäitja elu esitlemine ekraanil dramöödia võtmes.