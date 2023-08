Kuidas leida täiskasvanuna sõpru? Üksildus tabab inimest enim just 20. eluaastates

Tartu Ülikooli kliinikumi arst ja psühhiaatria resident Ove Liis Mahhov sõnab, et üksildus tabab inimest kõige tõenäolisemalt just 20. eluaastates, vanuses, kui lõpetatakse keskkool või ülikool. „Koolis käies on võimalik erilise pingutuseta sõpru leida, ilma et peaks teadlikult selleks plaane tegema,“ märgib ta.