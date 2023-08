Lapsevanem Hasso Tepper: nõudmised koolile on ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri, peame sisse lükkama tagasikäigu

Nagu ikka, kõlavad üleskutsed suurendada õpetajate palka, autoriteeti ja ülikooli vastuvõttu, kuid probleem ainult kasvab iga aastaga. Jah, need kõik on olulised asjad, kuid kooli eelkõige vaevav mure on selles, et nõudmised koolile ja õpetajatele on ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri ning inimesi, kes sooviksid nende nõudmistega rinda pista, jääb aina vähemaks. Kuni me selle murega tegelema ei hakka, ei näe ma kuigi palju võimalusi olukorra paranemiseks.