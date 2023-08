Eudaimooniline õnnetunne: mis see on ja miks selle poole püüelda tasub?

September on alati uus algus. Kes ei mäletaks lapsepõlvest kooliaasta alguse rõõmu ja elevust. Kohtumist sõpradega, uudishimu ja unistusi põnevast uuest teekonnast. Ootust, et tuleks hea aasta. Haridusasutuste suureks rõõmuks on see elevus paljudel elukestvaks muutunud. Tervena elatud aastad pikenevad ning see suurendab tööle ja karjäärile pühendatud aastate arvu.