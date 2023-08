Uuel Blur plaadil on esimest korda kuulda postpungi mõjutusi

Bluri suhteliselt ootamatult ilmunud plaat on mõneti ootamatult mitte eriti Bluri moodi – umbes selline oli esimene emotsioon pärast „The Ballad of Darreniga“ tutvumist. Paberil ei pruugi see muidugi halb olla, minu arust on alati põhimõtteliselt hea, kui bändid ja artistid muutuvad. Vähemalt neil on igati õigus muutuda. Paljud musafännid sellist asja ei salli ja arvavad, et kui saund oluliselt muutub, peab artist ka nime muutma või midagi sellist.

Järele mõeldes muidugi pole n-ö mitteblurilikkus ootamatus. 1990ndate teises otsas pärast britpopi mudeli täiuseni lihvimist muutusid nad ju kiiresti ja õige dramaatiliselt: esmalt USAst inspireeritud släkkerite lo-fi’ks, siis heroiiniauruseks ambient-doom-indie’ks, siis siirdusid nn maailmamuusika valda ja seejärel pudenesid üldse koost. 2015. aasta comeback „The Magic Whip“ oli justkui ülevaade varasema karjääri jooksul tehtust, igast ajastust oli jupikest järele aimatud.

„The Ballad of Darreni“ puhul seisnes esmane ootamatus selles, et esimeste avalikustatud lugude puhul („The Narcissist“, „St. Charles Square“, „Barbaric“) kostis neis olevat Bluri ajaloos esimest korda üsna palju postpungi mõjusid. Umbes sihukesi bände nagu Magazine ja isegi, jah, Joy Division („Barbaricu“ intro on äravahetamiseni sarnane „She’s Lost Controli“ omaga). See tundus päris lahe – ja need mainitud kolm laulu on väga head, „Barbaric“ eriti oma ülimasendavate sõnade ja haarava refrääniga.

Kuid kui see postpungilisus ja need kolm lugu välja jätta, on „The Ballad of Darren“ üsna ühtlane, ebablurilikult väheseikluslik tükk. Juba seetõttu, et see plaat on see, mida nimi ütleb – peale mainitud kolme loo koosneb see lõputust melanhoolsete ballaadide jadast, mille seas on küll üksikuid momente, aga mida järjest kuulata on suhteliselt vaevarikas. Need ei ole mingid sellised laulud, mis näiteks nagu albumi „13“ puhul võiksid sisaldada tohutut hulka segaseid kihistusi, mille lahtiharutamine võtaks kuulajal palju aega, vaid pigem sarjast „vaevatud mees klaveriga“, mida bändi liider Damon Albarn aasta-aastalt aina rohkem ju oma paljude projektide puhul on. Ülejäänud bändiliikmed ja nende panus kipub kuidagi anonüümseks jääma.