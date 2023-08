Suur osa maailmast on tegelikult juba praegu elamiskõlbmatu. Kõrbetes ei saa inimesed elada, väga mägistes piirkondades samuti mitte ega ka aladel, kus on suured üleujutused, nagu näiteks deltaalad. Probleem on selles, et inimeste jaoks elamiskõlbmatud alad kliimamuutustega laienevad. Näiteks needsamad kõrbealad, sealhulgas Sahara kõrb, olid sajandeid tagasi märksa väiksemad.