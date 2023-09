PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Taavi Eilat „Pealtnägija“ telgitagustest, McDonald’sis töötamisest ja Kaja Kallase skandaalist

Austraalias töötas Taavi mitmes farmis ja ühel hetkel leidis end, McDonald’si nokkmüts peas, burgereid valmistamas. „Ma olin ikkagi kokk! Mitte koristaja ega leti taga seisja,“ meenutab ta uhkelt. Tubli töö eest sai ta ka tiitli „kuu parim töötaja“. „Ma teadsin täpselt, et ühe burgeri tegemise aeg on 48 sekundit ja mitte hetkegi rohkem.“

On vähe teada, et tegelikult unistas Taavi keskkooli ajal, et temast saaks näitleja. Ta kuulus ka NUKU teatri noortestuudio truppi ja jõudis lavakunstikooli katsetele. Seal selgus aga karm tõde. „Ei ole häbeneda, ma polnud piisavalt andekas. Eks mingid unistused tol hetkel purunesid, aga selline on elu,“ ütleb Taavi nüüd.