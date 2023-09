NÄDALA SARI | Kõige põnevama koha peal sai raha otsa

2017. aasta sügisel sai mul Berliini elust villand ja otsustasin minna Austraaliasse õnne otsima. Olin juba lennujaamas, kui sõbranna kirjutas, kas ma ikka Gregory David Robertsi „Shantarami“ olen lugenud. Polnud kuulnudki sellest – tegu on seljakotirändurite piibli ja korraliku tellisega, mida kaasas tassida on omaette kangelastegu. Sain „Shantarami“ lõpuks alles tagasiteel Euroopasse Los Angelese raamatupoest The Last Bookstore, kus muude vahvate asjade hulgas on vanadest köidetest ehitatud tunneleid. Lugesin teost Greyhoundi bussis konditsiooneerikülmast värisedes ja sain aru, et minu elu võiks olla ka palju hullem.