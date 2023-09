Šveitsi lavastaja jõudis oma Eestis filmitud debüüdiga Locarno filmifestivalile

Tegemist on minu sõbra Julien Pujoli kaua hoogu võtnud filmidebüüdiga. Miks otsustas kuulus Šveitsis sündinud, Floridas ning Lõuna-Aafrikas üles kasvanud ning põhiliselt Pariisis tegutsev superbrändide moevideote lavastaja võtteid teha just Eestis, kuhu ta sattus esimest korda 20 aastat tagasi, oma abikaasa moedisainer Kersti Pohlakuga (34) tutvudes? „Juba esimest korda Eestisse tulles sattusin vaimustusse sellest, kuivõrd avatud ja vabad inimesed siin elavad ja kuivõrd pulbitsevalt nooruslikku energiat siin kohata võib. See oli minu jaoks toona sõõm värsket õhku,“ meenutab Pujol. Ta räägib rahuliku tempoga, andes endale aega mõelda ja vastuseid täpselt formuleerida. Hoopis teistsugune on Julien pidudel: vabamas olekus on tegemist ühe suure vaidleja ja naljavennaga. Teda enim mõjutanud filmideks on lapsepõlves ema soovitusel nähtud Wim Wendersi „Paris, Texas“, Jim Jarmushi „Koidu seaduse järgi“ ja Jean Luc Godardi „Hingetu“. „Filmid olid minu jaoks viisiks põgeneda mitte just eriti mõnusast päriselust,“ räägib Pujol.

Lõuna-Aafrikast Hiiumaale

Kolides 18aastaselt tagasi Šveitsi, hakkas ta ise filme tegema, kõigepealt moeajakirjale Novembre. Suhteline loominguline vabadus võimaldas arendada iseõppinud lavastajal välja oma eksperimentaalse ja kergelt sürreaalse käekirja. Sellele järgnesid järjest suuremad projektid. Praeguseks on Julieni portfoolios praktiliselt kõik tuntud moebrändid, Chaneli ja Hermèsini välja. „Ilmselt aitas mu edule kaasa väga põhjalik kursisolek ja filmikultuuri tundmine. Ja ka arusaam, et moefilm on lihtsalt veel üks kunstivorm, kus on ruumi instinktile, isikupärale ja sisekaemusele. Muidugi on moefilmi puhul oluline ka teatud plastilisus, võrgutamine ja meeldejäävus,“ räägib Pujol, kes on kindel, et pelgalt „sisuloome“ ei pruugi olla sisukas ega meeldejääv. Filmis peab sisalduma maagia ja film peab olema tema arvates aus, vältides liigset ideoloogilist laetust ning küünilisust.