„Vaba raha.“ Kes ei riski, see šampust ei joo

Mesimagusa jutu ja kadestamisväärse enesekindlusega Maximillion on võimalusteotsija, keda ei rahulda pitsakulleri elu ja muud olemasolevad variandid. Bluffimise ja mulli ajamisega saavutab ta kõige ihaldusväärsema asja enne surematust ehk täieliku finantsvabaduse. Samal ajal, kui värske krüptoärikas peaaegu et kullast Lamborghiniga ringi kihutab, on Taavi (Märt Pius) jõudnud tupikusse. Viimases hädas meenub talle Maximillioni antud ja programmeerimise eest palgaks saadud mälupulk, millel olev summa on kahjuks kaitstud parooliga.