Ukraina jalavägi teeb lõunarindel oma rasket tööd ja murendab meeter haaval venelaste kaitset. Vene väejuhatus, mille Lõuna sõjaväeringkonna staabi lähedal Doni-äärses Rostovis kärgatasid äsja plahvatused, toob reserve Tokmaki ja Melitopoli suunale juurde. Vene kindralid teevad kõik, et säilitada kontrolli Venemaa ja Krimmi maismaaühenduse üle ning üritavad samal ajal ukrainlaste tasakaalust välja viimiseks koondada löögirusikat Idarindele Kupjanski suunale. Ukrainlased oskavad oodata venelaste massiga ründamist, mis pikas plaanis ei ole toonud suurt edu, vaid on pigem okupantide vägesid kulutanud.