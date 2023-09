Naabrite tundmatu kinokunst: milliseid Läti ja Leedu filme julgeks sõbrale soovitada?

OMALAADNE: Visuaalselt vapustav muusikal „Saatana pruut“ (Arūnas Žebriūnas, 1974) on kinematograafiline anomaalia Leedu kinos.

Enne eelmist aastat olin kokku näinud umbes nelja Läti ja Leedu filmi. Hakkas piinlik ja süvenesin teemasse, vaadates ära umbes kuuskümmend filmi (dokumentaalid, mängufilmid, animatsioonid ja lühifilmid). Toon esile valiku, mis on avatud aruteluks ja mida julgeks sõbrale soovitada. Küsimustele, millised on parimad Läti ja Leedu filmid või kes on parimad Läti ja Leedu režissöörid, ma vastama ei pretendeeri. Mõned linateosed jäid lihtsalt rohkem hinge kriipima kui teised. Mainimata jätan suure hulga ajastudraamasid, krimi- ja sõjatemaatikat käsitlevaid filme, mis teenisid oma aega väärikalt, kuid pole minu meelest hästi säilinud.