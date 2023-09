Endine peaminister Taavi Rõivas (Ref) käis Telliskivis ühe prominendi sünnipäevapeol. Pidulistele jäi kõrva, kui ta ütles: „Tesla vahetasin välja. Mul on nüüd Audi!“ Rõivas jaksas Tallinnas pidutseda ka päev hiljem. Selgi peol rääkis ta, et on Tesla asendanud Audiga. Loodame, et tegu on Audi elektriauto või vähemasti hübriidiga!