Irina Ossipova (35) peaks asuma 1. novembril Itaalia parlamendi ülemkojas ametisse, mis võimaldab lugeda Itaalia poliitikute kirjavahetust ning annab ligipääsu ametkondlikele dokumentidele, sealhulgas raamatupidamisele. See pole teab mis kõrge koht, ametimetuseks on „parlamendi abiline“, aga kõikvõimalikku infot liigub seal tublisti. Probleem on selles, et 1988. aastal Moskvas sündinud Ossipova, kellel on nii Itaalia kui Venemaa kodakondsus, kuulub Putini agressiivse poliitika toetajate hulka. Kusjuures täiesti varjamatult.