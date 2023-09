Eesti ettevõtjate töötaja Soomes: palgavõlga tuldi arutama koos kahe sportliku tüübiga

Üks neist oli eestlane. Ta ulatas lätlasele visiitkaardi, millel kirjas nimi Peep ning töökohaks VT Energia. Armands arvas, et Peep kutsub tedagi VT Energiasse tööle.

Umbes kuu pärast uuel ametipostil alustamist tutvustas Peep keevitaja Armandsit veel ühele eestlasele, Toomasele. Peep õpetas, et Toomaselt võib kõige kohta küsida ning ka probleemide lahendamisel on just nimelt Toomas õigeim mees aitama.