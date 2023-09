SÕJAPÄEVIK (578. päev) | Krimmis valitseb paanika: okupeeritud poolsaare elanikud kardavad, et Kertši sild hävitatakse

Miks Vene õhutõrje hävis?

„Meil on vajalikud relvad olemas. Need on tiirlevad raketid. Nagu näiteks Kh-101, millega Venemaa on meid sõja algusest peale rünnanud, ainult et lääne relvad on paremad,“ märkis Ihnat, lisades, et venelaste õhutõrjesüsteem võtab teatud hulga Ukraina rakette maha, kuid „nagu näeme, pääseb osa rakette ikkagi läbi ja Krimm, mis on täis õhutõrjesüsteeme, ei suuda end lääne rakettide eest kaitsta“.