Pigem troll kui satanist

„Paint The Town Red“ avab sarnaselt Billboardi tabeliga ka albumi. Dionne Warwicki sämpliv singel on ilmselgeim hitt, muud nii raadiosõbralikku siit ei leia. Doja ajas maha juuksed ja kulmud, valas end üle punase värviga ja kattis keha satanistliku sümboolikaga ning otsustas teha sellise albumi, et teda lõpuks räpparina tõsiselt võetaks.