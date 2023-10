Holy Motors, näeme hiljem? Eesti rahvusvaheliselt üks edukaim bänd läheb pausile

Stiilne viisik mahutab end sellele kitsale alale laval, mis pole täis statiive, uhkelt laiu pedaalikette või muud peatselt vajaminevat – nagu kokkuhoidev punt, kes on saabunud hilisesse baarimelusse, leides endale viimase vaba nurgakese. Terminal Records & Bar on juba täitunud aina tiheneva pealtvaatajate summaga, kes peab peatselt ise oma nurgakese leidma, et näha Holy Motorsit täispika kontserdiga head aega ütlemas – vähemalt mõneks ajaks. Seda, kui kauaks siinmail ainulaadne bänd pausile läheb, ei oska ükski selle liige ette näha. Teadmata ajaks hüvastijättu tähendav etteaste on täitnud Terminali lokaali kui kilukarbi, mis näitab nende unistava indie ja americana segu vastu tekkinud kiindumust kohalike alternatiivmuusika austajate seas. Hiljuti on bänd mänginud omajagu kontserte just kesises Eesti suves.