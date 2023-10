KRANAAT | Suur auk ja väike kärbe selgitavad: ei teagi, kuidas seekord jälle nii läks

Nädala (Kaja) Kallas Üks korralik riigieelarve tekitabki alati emotsioone. - Valitsuse pressikonverents 28.09

Nädala anekdoot Anekdoot: Algaja finantsvabadusvõitleja püüab üürikorteritega rikkaks saada. Mentor uurib: „Tootluse oled välja arvutanud? Kuidas riske maandad?“ „Alustan väikselt. Praegu üürin nelja korterit, homme lähen viiendat vaatama, aga ma ei saa aru, kuidas ma rikkaks peaks saama viiele inimesele üüri makstes.“

„Iga aasta alguses anname sõber auguga ka uusaastalubadusi, täpselt nagu inimesed. Suur auk lubab igal aastal kaalust alla võtta. Ja siis proovibki,“ räägib väike kärbe oma sõbra ponnistustest uhkelt.

Suur auk näitab kurvalt oma pooleks murtud MyFitnessi kliendikaarti ja selgitab, et kahjuks kontseptsioone trenni ei lubata, aga seda keegi veebiankeedis ei küsinud. „Kust ma pidin teadma, et selleks peab olema inimene, et trennis käia. Riigikogusse seevastu lastakse mul igal aastal tulla ja siis vingutakse, kui suur ma olen,“ kurvastab auk.

„Ma pingutan igal aastal, et väiksem olla. Kehapositiivsuse lainel nõutakse kontseptsioonidelt siiski normidesse jäämist ja see on keeruline.“ Auk tänab valitsust, kes on andnud endast parima, et ta ei satuks musta masendusse.

Valitsuse väljapakutud riigieelarve baastulude leevendamisega võib auk nüüd koguni veel suuremaks minna! „See on rõõmustav uudis. Paljud mu Euroopa kolleegid ongi hoopiski suuremad! Te peaks Hispaania suurt auku nägema! Osssa raisk!“ heietab suur auk mälestusi rahvusvaheliselt konverentsilt, kus kohtas kolleege.

Auk ja kärbe selgitavad, et nad on tandem. Selleks, et suur auk väiksemaks jääks, peab ka kärbe ise tööd tegema.

Väike kärbe räägib, et temalgi on raske. Ega teda eriti kuskil näha ei taheta. „Käisin regionaalministeeriumis, öeldi, mine vaata hoopis siseministeeriumisse, sealt öeldi, et nalja teed või, mine kultuuriministeeriumisse. Ma enamasti käingi kultuuriministeeriumis inimestega aru pidamas,“ räägib kärbe oma elust.