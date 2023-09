Garbuzov avaldas 29. septembril Nezavissimaja Gazetas (NG) artikli, mis haakub õpikute teemaga, ja kritiseeris võime. Ta märkis oma kirjutises, et autoritaarsed ja totalitaarsed režiimid on alati loonud ja kasutanud müüte koondamaks rahvast juhi või mingi idee ümber. Venemaa ei ole siin mingi erand. Samuti märkis ta, et välispoliitiline kihk laieneda on alati olnud osa Venemaa ajaloost ja isegi üks Vene riigi kujunemise ja arengu liikumapanev jõud.