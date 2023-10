PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Bolti omanik Markus Villig: mu palk on pisut üle 3000 euro kuus

Maailmavallutusplaane pole Markus tänaseni unustanud. Ta loodab maailma kiireima sprinteri nimekaimuga sarnaselt jõuda maailmameistriks. „Bolt on kümne aasta pärast kümme korda suurem,“ ütleb ta uhkelt.

Markus teadis lapsest saati, et temast peab saama ettevõtja. Küsimus oli vaid, millise äri ta üles ehitab. Kuidas ta transpordisektorini jõudis ja sellest miljardiäri ehitas – seda kuula uuest “Rööprähklejate“ osast.

Iduettevõtlus on kõike muud kui näpuotsast nokitsemine. Kasvada tuleb kiiresti ja pool aastat võib määrata firma edasise tuleviku. “Kõik tõenäosused on sinu vastu. Sa oled 19aastane, sul ei ole kogemust, raha, mitte mingeid tutvusi." Nii kutsuski Markus Bolti kaasomanikuks oma venna Martin Villigu ning palus appi ka ema ja isa.

Ühe suurima õppetunni sai Markus aasta pärast firma loomist. Ta oli palganud tööle kümme inimest, kellest seitse pidi aasta möödudes lahti laskma. See otsus oli noore juhi jaoks väga raske. “Olin liiga naiivne ja optimistlik. Loomupoolest proovin näha kõikides inimestes parimat, aga juhina see omadus tihtipeale ei tööta. Sa pead olema palju rangem.“

"Rööprähklejate" uuest osast kuuled, milline juht on Markus täna.

Euroopa noorim miljardär on tänulik, et tal on olnud võimalus olla iseenda tööandja. “Esimesest päevast alates kuulan teiste nõuandeid, aga tahan ise oma otsuseid teha. Ma oleksin väga kohutav alluv kellegi jaoks!“