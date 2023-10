Tarmo Hõbe: T1 ei ole enam kaubanduskeskus

Millist tööd teeb inimene, kelle kõrvalharrastus on korraldada ralli MM-võistluste etappi Rally Estonia, millel on 50 000 pealtvaatajat? Tarmo Hõbe on viimased kaks aastat tõusnud enne kukke ja koitu, et meelitada inimesi tagasi keskusesse T1, mis juba aasta pärast avamist pankrotti läks.