Autorihüvitusfondi hüvitise ülempiiri tahetakse tõsta

Üle-eelmisel nädalal kuulutas ministeerium välja, et aastaid sümboolsena püsinud laenutushüvitiste maht suureneb Autorihüvitusfondis (AHF) rohkem kui miljoni euro võrra ehk 1,5 miljoni euroni. Samuti on tulevikku silmas pidades võimalik, et hüvitise saajate sekka lisanduvad e-raamatute autorid, sest riik panustab märkmisväärseid summasid e-laenutuse arendamisse.