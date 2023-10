Hiti „Another Chance“ looja Roger Sanchez Eesti kontserdi eel: „Oskus mängida muusikat on mõista, mis toimub tantsupõrandal“

Vestluse toimumise ajal viibib New Yorgi house-muusika skeene kultus-DJ ja produtsent Roger Sanchez (56) Londonis, kuhu ta saabus Ibizalt, et viia lõpuni tuuritamine Inglismaal, Euroopas ja nagu ta ise ütleb, „veelgi kaugemal“. Vestlus on lühike, kuna tihe reisimine ja esinemine võtavad oma aja.