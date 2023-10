Viimased kakskümmend aastat on Raivo elanud Koplis ühiselamus, kuhu isa ostis talle toakese kahetoalisest ühiskorterist. Raivo on kogu elu elanud üksi, tal pole lapsi ega elukaaslast. Ehkki ta on vaid põhikooliharidusega ja lugu pidanud nii suitsust kui napsust, on ta kogu elu iseseisvalt hakkama saanud. Alati tööl käinud – peamiselt teinud ehituses lihttöid, hiljem pannud eri poodides kaupa riiulitele. Oma pisikest kodu on ta alati korras hoidnud.