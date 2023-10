SÕJAPÄEVIK (596. päev) | Luurejuht Budanov: Venemaal pole raskusi sõdida Ukrainas aastani 2025

Venemaal on piisavalt ressursse, et võidelda Ukrainas 2025. aastani, möönis Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov väljaandele Ukrainskaja Pravda. Esiluurajat intervjueerinud ajakirjanikud panid tähele, et võrreldes varasemate kordadega oli Budanov oma ennustustes nüüd märksa vaoshoitum – ei mingeid jutte sellest, millal Ukraina relvajõud Krimmi võtavad või millal sõda lõpeb.