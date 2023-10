Mõrtsuka vari hiilgavate naiste kohal

Suures osas näibki see olevat Mossi käe järgi suunatud teleprojekt, sest lisaks peaosatäitmisele leiab tema nime ka produtsentide ja lavastajate seast. Peamiselt aga mõjuvad „Shining Girlsi" lugu ja tegelaskuju loogilise jätkuna Mossi viimaste aastate tuntuimale rollile „Teenijanna loo“ peategelase June’ina. Nagu mu kunagine eesti keele õpetaja armastas öelda: „sõnas on spikker“: vihje girl power’ile ja selgrooga naistele on nii sarja nimes kui ka Mossi tõsises silmavaates sarja promopiltidel. Suuremaid saladusi paljastamata võib tunnistada, et naiste hakkamasaamine kaelalangevate ebainimlike raskustega tõenäoliselt ongi Lauren Beukesi romaanil põhineva loo ekraaniletoomise peamiseks ajendiks.