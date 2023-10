AREEN REYKJAVÍKIS | Miks Eesti ei võiks olla natuke rohkem nagu Island?

Karmis kliimas (Aalo-Aderi-Flo-Künnapi-Soosalu õhupalli ei saagi tormi tõttu lennutada) peavad kõik üksteist toetama ja selle deviisi all tegutseb ka Sequencesi festivali korraldav Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse (KKEK) tiim. Vast iga siin käinud eestlane pani mingil hetkel käed külge. Sellist asja, et Eesti kuraator – seekord on neid lausa neli – korraldab nõnda suures mahus välismaa festivali, kuigi sageli ei juhtu. Üle kahe aasta toimuval Islandi suurimal kunstifestivalil on seetõttu ka korralik eestlaste invasioon, kuigi mitte ainult: lisaks Eesti ja Islandi kunstnikele on fookuses ka lätlaste ja leedukate looming, lisaks esindajad mujalt.