SÕJAPÄEVIK (602. päev) | Uskumatu uudis: Serbia president mõistis Venemaa tegevuse hukka

Venemaa püüab aina aktiivsemalt välismaalasi Ukrainat hävitama värvata. Sääraseid samme on Putin astunud pidevalt. Kui enne sõda oli välismaalastele Venemaa relvajõududes minimaalne lepingupikkus viis aastat, siis nüüdseks on see kahanenud vaid aastani.