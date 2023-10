Eesti piire kaitsesid tappev suurtükituli merel ja betoonist punkrid maal

Ukraina sõda ja üha kuumenev olukord Lähis-Idas on muutnud hädavajalikuks Eesti riigipiiride senisest palju tugevama kindlustamise. Jalgratast leiutada pole vaja, vanad kaitseplaanid ei ole oma aktuaalsust kaotanud. Samuti on viimase aasta sündmused näidanud, et tänapäeva kõrgtehnoloogia ei asenda klassikat: betooni ja miine.