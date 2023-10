POLIITIKARADAR | Hussar, mida sa teed? Kord on käest nii riigikogus kui tema erakonnas

Jah, Eesti parlamendil on vist kõige halvemad ajad üldse. Riigikogus on käest töökord suures saalis, kodukord suurest saalist väljas, kuluhüvitiste kasutamine ning üldine viisakus. Koalitsioon on tugeva tule all eelarvega, millega pole ilmselt rahul päris paljud ka võimuliidu sees. Rääkimata valitsusse kuuluvate erakondade valijatest. Eesti 200 teeb endale ise veel piinlikke jamasid juurde. Opositsioonis on EKRE-l häbiväärsed lood kuluhüvitistega ja jälle kriminaaluurimine. Keskerakond on endiselt juhivahetuse järel kindla sihita ja hajevil ning teeb pealinnas rumalaid avaldusi, mis eestlastest valijaid veelgi minema viivad.

Grünthali kummaline käik

Ootamatult teatas eile Kalle Grünthal, et astub parteist välja, et mitte kahjustada EKRE mainet. Nii tema kui EKRE juht Martin Helme kinnitasid, et see on Grünthali enda otsus. Kuigi enamasti tähendab „oma otsus“, et on saadud ühemõtteline käsk teha ise otsus tagasi või välja astuda, öeldakse, et sel korral tõesti nii oli. On see võimalik?