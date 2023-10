NÄDALA PLAAT A | Rahvalaulu vanema kihi fantaasiaküllased töötlused

Albumi pealkirjaga meenub kunagine postitus ma ei tea mis foorumis, kus välismaalased heitsid nalja eestlaste üle, et „in Estonia they’re all stoned“. Suur e-kanepimaa! Ja siis seik, kui Kanepi vald korraldas rahvusvahelise konkursi vallasümboolika leidmiseks ja väljamaal oli jälle nalja nabani. Nüüd on Kanepi valla lipul kanepileht ja vaid nädala eest mõisteti süüdi ka Võrumaal Rõuge valla „narkotalu“ pidajad. Kohati naljakas, et taime narkootikumiks kutsutakse. Narkovald.