Investeerimisblogja: turgude langus on oluline vaid juhul, kui turu põhjas kõik investeeringud maha müüa

ZOOLOOGIA: „Karu tõstab enne rünnakut käpad üles ja lööb need ohvri suunas alla, pull seevastu üritab oma sihtmärki tabada sarvedega alt ja ta seejärel õhku lennutada,“ kirjeldab Leho Vool, miks pulli- ja karuturu mõiste investeerimisse on tulnud.

Karuturg on olukord, kus aktsiaturg kukub tipust vähemalt 20%. Pulliturg vastupidi olukord, kus aktsiaturg tõuseb põhjast vähemalt 20%. Seda, kas käes on pulli- või karuturg, on võimalik öelda vaid siis, kui vastav 20% suurune hinnaliikumine aset on leidnud.